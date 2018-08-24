Борги СРСР і вивезення ядерної зброї: Кравчук розповів про помилки у відносинах з Росією

Кравчук підкреслив, що питання з боргами було в корені неправильно вирішене.

Перший президент України Леонід Кравчук переконаний, що більш грамотна організація взаємовідносин з Росією дозволила б уникнути конфлікту, кровопролиття і численних втрат.

Під час чату в "Главреді" він розповів про успіхи в епоху свого президентства. Колишній український лідер заявив, що йому свого часу вдалося домовитися з тодішнім президентом Росії Борисом Єльциним і зберегти мирні взаємини між країнами.

"Я домовився з Росією таким чином, щоб ми не тільки прийняли базовий Договір про дружбу і співробітництво, але і підписали на основі базового договору один, два, а може, й більше документів про механізми вирішення всіх наших проблем, починаючи від боргів СРСР", - сказав спікер.

Кравчук підкреслив, що питання з боргами було в корені неправильно вирішене.

"Питання з боргами було вирішено неправильно. Борги брав Радянський Союз, але повертати їх повинні були наші країни. І Україна мала тут свою квоту. Це питання ми повинні були вирішити інакше. Ми повинні були на рівних брати участь у системі розподілу боргів колишнього Радянського Союзу по відношенню до західних країн. Це дуже важливо", - сказав екс-президент.

Колишній гарант додав, що і в питаннях ядерного роззброєння була допущена суттєва прогалина.

"І ще - я б зовсім по-іншому готував документ про ліквідацію (або вивезення з України ядерної зброї. Вивезти потрібно було обов'язково, в цьому сумнівів немає. Але ми могли б продати цю відмову від ядерної зброї за велику ціну", - підсумував співрозмовник.