В адміністрації Трампа активно розглядають євроатлантичні перспективи України – Болтон

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон наголошує, що в Адміністрації президента Дональда Трампа активно розглядають євроатлантичні перспективи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві після зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

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За словами Болтона, в Альянсі вже певний час розглядають питання вступу України.

"Адміністрація (Джорджа) Буша в квітні 2008 року запропонувала включити Україну і деякі інші країни до програми з прийому у члени НАТО за прискореною процедурою, але, на жаль, це не було погоджено з деяким нашими європейськими колегами", - сказав Болтон.

«Але зараз, я думаю, у цій адміністрації (президента Дональда Трампа - УНІАН) особливо активно це розглядається, враховуючи інтереси України», - додав радник президента США.

Він нагадав, що було зроблено багато кроків для наближення вступу України до Альянсу.

«Але багато залежить від України в плані виконання необхідних вимог, щоб відповідати усім військовим і політичним завданням, щоб стати членом НАТО", - наголосив радник Трампа.

При цьому він визнав, що Україна демонструє прогрес, але їй ще треба досягнути більше.