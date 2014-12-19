У АП мають намір підняти мінімальний вік суддів
Рада з питань судової реформи при президенті України хоче підвищити вік для громадян, яких призначають на посади суддів.
Як повідомляє INSIDER, для цього радники президента вважають за необхідне внести відповідні зміни до Конституції.
Заступник голови АП, координатор ради Олексій Філатов нагадав, що діюча Конституція дозволяє бути суддями з 25 років.
На думку Філатова, це занадто низький поріг, так як 25-річна особа не може стати професійним суддею, не маючи не тільки професійного, але ж життєвого досвіду.
"Тому в якості прикладу в Конституції буде змінюватися вимога для судді щодо порогового віку", - сказав він.
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За словами Філатова, конституційні зміни можуть передбачати об'єднання в один орган Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Водночас він уточнив, що "таке рішення не є на даний момент остаточно прийнятим".
У АП також сподіваються, що зміни до Конституції будуть внесені парламентом досить швидко. "Ми сподіваємось, що цей процес буде завершений не пізніше, ніж у перших двох кварталах наступного року", - сказав Філатов.