Філатов вважає, що коаліція узурпувала владу в парламенті

Як передає кореспондент УНІАН, про це Філатов заявив в інтерв'ю журналістам.

За його словами, «вперше в історії українського парламентаризму, коли коаліція узурпувала владу. Причому керівництво комітетами, які мають контролюючі функції, не надається опозиції. Причому все це викручується таким чином, що опозицією є «Опозиційний блок».

На думку Філатова, всі депутати, які не ввійшли до коаліції, є опозицією.

Філатов наголосив, що в парламенті є «Опозиційний блок» і є права опозиція.

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«Є різні люди, які заплямувалися і не заплямувалися, права опозиція, але з нами ніхто не хоче розмовляти», - наголосив Філатов.

За його словами, нинішня коаліція велика і «може бути аморфна, їм потрібно всіх людей розсадити, тому, даруйте за вислів, наїстися не можуть».

Філатов наголосив, що в нинішньому парламенті постійно порушуються процедури, принципи парламентаризму, наприклад, коли за уряд голосується «пакетом». Філатов відзначив, що ВР «пакетом» голосувала за призначення міністрів, бо «члени коаліції не довіряють один одному і розуміють, що якщо буде індивідуальне голосування за кандидатуру, то хтось може не пройти».