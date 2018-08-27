Одинадцять українських чиновників задекларували церкви та каплиці

У деклараціях українських чиновників можна знайти не лише житлову нерухомість, але й релігійні споруди.

Одинадцять українських депутатів та чиновників задекларували церкви та каплиці.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Так, у декларації колишнього інспектора Харківської митниці ДФС Ірини Табаки перед звільненням можна побачити недобудовану каплицю площею 295 кв. м. Проте знаходиться вона все ж у власності Релігійного управління Харківського екзархату Української греко-католицької церкви і знаходиться в користуванні чоловіка Ірини Табаки, який є священиком.

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Державний реєстратор Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області Орися Гринишин, сама володіє 90% будівлі в'їздової брами Домініканського монастиря ХVІІІ століття. Інші 10% належать завідувачу Богородчанської районної державної нотаріальної контори Іванові Войташеку, проте задекларував він їх як просте нежитлове приміщення, скромно змовчавши в описі майна, що це саме церква.

Монастирем святого Йосипа площею 273,7 кв. м володіє і чоловік провідного спеціаліста Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області Лесі Домітрак.

А новопризначений суддя Конституційного суду Сергій Головатий задекларував 200-метрову Свято-Покровську церкву в селищі Вільшана Черкаської області, яка була споруджена його коштом.

Депутат Миколаївської селищної ради Дніпропетровської області та за сумісництвом настоятель двох храмів Іван Батіг сумлінно вніс у декларацію оренду одного за своїх “робочих місць” - церкви у селі Широка Дача площею 200 кв. м.

Також культові споруди задекларували депутат Старокостянтинівської райради Хмельницької області Олена Фурсова (храм площею 175,8 кв. м), головний держінспектор Чернівецької митниці Михайло Москалов (недобудована капличка площею 70 кв. м), консультант Апарату Верховної Ради Олена Куцел (каплиця площею 65,4 кв. м), народний депутат Михайло Папієв (капличка площею 28 кв. м) і суддя Верховного Суду Микола Лагнюк (капличка площею 16 кв. м).

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