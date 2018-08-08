Нардеп задекларував колекцію годинників та хрестів, дорожчу за його Ferrari

14:41, 08 серпня 2018
Політика
64 0
Мартиняк задекларував мільйонні доходи / Фото УНІАН

Представнику групи "Воля народу" Сергію Мартиняку повернули 26 мільйонів 611 тисяч 622 гривні позики. Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляє Експрес-онлайн, кошти нардепу повернув громадянин України Володимир Вовк. У липні Сергію Мартиняку вже повертали мільйон гривень поворотної фінансової допомоги. Це зробило ТзОВ "Агідель", бенефеціаром якого є Сергій Мартиняк.

Читайте такожУкраїнські чиновники задекларували нерухомість у 43 країнах, серед лідерів - Дубневич (інфографіка)

Загалом нардеп позичив третім особам аж 123 мільйони 555 тисяч 132 гривні. Готівкою він зберігає 1 мільйон 646 тисяч доларів та 1 мільйон 474 тисячі євро. У минулому році нардеп Сергій Мартиняк отримав 224 тисячі 145 гривень заробітної плати. Крім того, 25 мільйонів 900 тисяч 463 гривні дивідендів від фірм, власником яких є. Дохід від надання майна в оренду становив 2 мільйони 490 тисяч 378 гривень.

Їздить нардеп на Ferrari F149/BD/EL, що коштує 2 мільйони 524 тисячі 853 гривні. А ще орендує три автомобілі, серед яких BMW X5, Volkswagen Multivan 7H та Porshe Cayenne.

У власності Сергія Мартиняка – дві земельні ділянки та будинок у селі Гаразджа (Луцький район, Волинська область). Земельну ділянку він має й у Східниці, що на Львівщині. А в Києві та Рівному – квартири.

Читайте такожГодинник за 171 тисячу гривень, сукня за 78 тисяч: як сьогодні нардепи демонстрували хороший смак (фото)

Нардеп задекларував сім брендових годинників, найдешевший з яких коштує 210 тисяч гривень, а найдорожчий – 1 мільйон 100 тисяч гривень. Загалом колекцію годинників народний обранець оцінив у 5 мільйонів 37 тисяч 700 гривень. Ще півмільйона гривень коштують натільні хрести з дорогоцінних металів. У Сергія Мартиняка є також дві одиниці мисливської зброї на загальну суму півмільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти виявили, що "ад'ютант" Порошенка Грановський користується незадекларованими елітними автомобілями та нерухомістю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Верховна Рада#декларації нардепів