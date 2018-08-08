Нардеп задекларував колекцію годинників та хрестів, дорожчу за його Ferrari

Мартиняк позичив третім особам 123 з половиною мільйони гривень, а в його автопарку - власний Ferrari та орендовані BMW X5 та Porshe Cayenne.

Представнику групи "Воля народу" Сергію Мартиняку повернули 26 мільйонів 611 тисяч 622 гривні позики. Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляє Експрес-онлайн, кошти нардепу повернув громадянин України Володимир Вовк. У липні Сергію Мартиняку вже повертали мільйон гривень поворотної фінансової допомоги. Це зробило ТзОВ "Агідель", бенефеціаром якого є Сергій Мартиняк.

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Загалом нардеп позичив третім особам аж 123 мільйони 555 тисяч 132 гривні. Готівкою він зберігає 1 мільйон 646 тисяч доларів та 1 мільйон 474 тисячі євро. У минулому році нардеп Сергій Мартиняк отримав 224 тисячі 145 гривень заробітної плати. Крім того, 25 мільйонів 900 тисяч 463 гривні дивідендів від фірм, власником яких є. Дохід від надання майна в оренду становив 2 мільйони 490 тисяч 378 гривень.

Їздить нардеп на Ferrari F149/BD/EL, що коштує 2 мільйони 524 тисячі 853 гривні. А ще орендує три автомобілі, серед яких BMW X5, Volkswagen Multivan 7H та Porshe Cayenne.

У власності Сергія Мартиняка – дві земельні ділянки та будинок у селі Гаразджа (Луцький район, Волинська область). Земельну ділянку він має й у Східниці, що на Львівщині. А в Києві та Рівному – квартири.

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Нардеп задекларував сім брендових годинників, найдешевший з яких коштує 210 тисяч гривень, а найдорожчий – 1 мільйон 100 тисяч гривень. Загалом колекцію годинників народний обранець оцінив у 5 мільйонів 37 тисяч 700 гривень. Ще півмільйона гривень коштують натільні хрести з дорогоцінних металів. У Сергія Мартиняка є також дві одиниці мисливської зброї на загальну суму півмільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти виявили, що "ад'ютант" Порошенка Грановський користується незадекларованими елітними автомобілями та нерухомістю.