"Ти вийдеш, я тобі розповім": Порошенко відштовхнув мікрофон журналіста через незручне запитання (відео)

Інцидент стався на держпідприємстві "Зоря-Машпроект", яке Порошенко відвідав під час візиту до Миколаєва 27 серпня.

Президент України Петро Порошенко різко відреагував на запитання журналіста про його обіцянки виділити кошти на благоустрій Миколаєва.

Відео, як глава держави відштовхує мікрофон, опублікував у себе в Facebook миколаївський журналіст Іван Казора.

Коли Порошенко почув питання, він закрив мікрофон журналіста й щось сказав.

Читайте такожСтало відомо, чому ветеран "Азова" відмовився потиснути руку Порошенку (відео)

Казора написав: "Петро Порошенко схопив мікрофон і силою опустив його вниз, продовжуючи утримувати в руці — так, щоб не було чутно, що він мені говорить. А сказав він таке: "Ти вийдеш, я тобі розповім".

Після цього Казору, за його словами, відтіснили голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко і його охоронець. Після чого президент сказав: "Запитуйте у міського голови".

Як нагадав журналіст, Порошенко обіцяв виділити гроші з особистого благодійного фонду на реконструкцію Соборної площі, стягнути з державного бюджету 10-15 мільйонів гривень на ремонт Центрального стадіону Миколаєва, вирішити питання з ремонтом трас державного значення, які проходять через місто.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня під час поїздки в Миколаївську область президент України Петро Порошенко заявив, що найважче вже позаду: скорочується інфляція, зростають золотовалютні резерви.