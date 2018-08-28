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"Ти вийдеш, я тобі розповім": Порошенко відштовхнув мікрофон журналіста через незручне запитання (відео)

10:57, 28 серпня 2018
Політика
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Президент України Петро Порошенко різко відреагував на запитання журналіста про його обіцянки виділити кошти на благоустрій Миколаєва.

Відео, як глава держави відштовхує мікрофон, опублікував у себе в Facebook миколаївський журналіст Іван Казора.

Коли Порошенко почув питання, він закрив мікрофон журналіста й щось сказав.

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Казора написав: "Петро Порошенко схопив мікрофон і силою опустив його вниз, продовжуючи утримувати в руці — так, щоб не було чутно, що він мені говорить. А сказав він таке: "Ти вийдеш, я тобі розповім".

Після цього Казору, за його словами, відтіснили голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко і його охоронець. Після чого президент сказав: "Запитуйте у міського голови".

Як нагадав журналіст, Порошенко обіцяв виділити гроші з особистого благодійного фонду на реконструкцію Соборної площі, стягнути з державного бюджету 10-15 мільйонів гривень на ремонт Центрального стадіону Миколаєва, вирішити питання з ремонтом трас державного значення, які проходять через місто.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня під час поїздки в Миколаївську область президент України Петро Порошенко заявив, що найважче вже позаду: скорочується інфляція, зростають золотовалютні резерви.

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Теги: #журналісти#Миколаїв#Петро Порошенко