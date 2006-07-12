СПУ не боїться нових виборів

Народний депутат України Євген ФІЛІНДАШ (фракція СПУ) заявляє, що соціалісти не бояться можливих дострокових парламентських виборів і переконані, що пройдуть до Верховної Ради знову.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ.

Проте, за словами Є.ФІЛІНДАША, Україна не готова до чергових виснажливих виборчих перегонів.

“Населення втомилось від політичних ігор й тривалих виборчих та коаліційних воєн, тому дострокові вибори можуть стати серйозним випробуванням для громадян і держбюджету, адже, за даними ЦВК, дострокові парламентські вибори коштуватимуть країні щонайменше 500 млн. гривень”, - наголосив Є.ФІЛІНДАШ.

Депутат заперечив чутки про масовий вихід партійців із лав СПУ після “спікеріади”, вказавши, що це лише поодинокі випадки. Є.ФІЛІНДАШ підкреслив, що представники Соцпартії знайдуть такий вихід із складної ситуації, який дозволить зберегти й посилити партію.

«СПУ - партія з тривалою історією та чіткою програмою діяльності. У нас є своє обличчя і, попри неоднозначну оцінку як суспільством, так і всередині партії останніх подій у Верховній Раді, Соцпартія збереже курс на підтримку інтересів своїх виборців і виконає програмні обіцянки», - запевнив Є. ФІЛІНДАШ.