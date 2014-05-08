У Харкові звільнили під заставу підозрюваного в організації масових заворушень Апухтіна

За його словами, за нього вчора, 7 травня, була внесена застава, після чого його відпустили. Апухтін зазначив, що зараз він зобов’язаний носити електронний браслет, щоб правоохоронці могли знати про його місцезнаходження, та не має права покидати територію Харкова. Про це кореспондентові УНІАН повідомив сам Апухтін.

Активіст підкреслив, що заборона участі в масових заходах для нього не передбачена.

Апухтін зазначив, що сьогодні, 8 травня, об 11:00 розпочнеться судове засідання, на якому буде розглядатися його апеляція на «обмеження волі». Зокрема, активіст планує оскаржувати заборону покидати територію міста Харкова.Читайте такожУ Харкові СБУ викрила групу диверсантів, які планували теракти на 9 травня

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в Харкові затримали організаторів та активних учасників мітингів прихильників федералізації України Апухтіна і Спартака Головачова.

За відомостями міліції, чоловіки координували свої дії за межами України, після чого організовували масові заворушення і правопорушення на території Харкова. Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Апухтіну була обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці та визначена застава в розмірі 92 тис. грн.