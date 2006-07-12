”Наша Україна” і Регіони ведуть переговори у секретному режимі

В середу у приміщенні секретаріату президента на вулиці Банковій почався раунд переговорів про створення широкої коаліції між Партією регіонів і "Нашою Україною".

Як повідомляють джерела "Української правди" в Партії регіонів, їх силу на цих переговорах представляють Андрій Клюєв, Микола Азаров, Раїса Богатарьова, Олена Лукаш і Едуард Прутнік.

Водночас депутат Партії регіонів Ганна Герман повідомила, що в переговорну групу увійшли Раїса Богатирьова, Микола Азаров, Андрій Клюєв, Олена Лукаш та Володимир Рибак.

За словами Герман, результати будуть обговорені на засіданні політради у середу.

З боку "Нашої України", повідомляють джерела, в зустрічі беруть участь Роман Зварич, Микола Мартиненко, Борис Тарасюк і Анатолій Кінах. Також очікується приїзд Юрія Єханурова.

Зустріч проходить у секретному режимі, оскільки офіційно не анонсувалася ні "Нашою Україною", ні Партією регіонів.

Українська правда