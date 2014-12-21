Ситуація на кордоні України та Росії залишається напруженою - прикордонники

Про це повідомляє у Держприкордонслужбі.

"20 грудня з боку Горлівки терористами було здійснено черговий мінометний обстріл блокпоста "Майорськ", де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. Ніхто з військовослужбовців не постраждав", - зазначили у ДПСУ.

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21 грудня російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення десятого "гуманітарного вантажу".

Український зведений підрозділ здійснив лише візуальне спостереження за проходженням російського вантажу через держкордон.

"З 7.05 до 8.40 через пункт пропуску "Донецьк" (РФ) оформлено 92 транспортних засоби. З 7.35 до 8.50 через пункт пропуску "Матвєєв Курган" (РФ) прослідувало 98 машини", - повідомили у ДПСУ.