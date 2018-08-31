Новопризначена Порошенком суддя Верховного суду отримала від окупантів податковий номер РФ – журналістка

Індивідуальний податковий номер РФ можна отримати лише за особистим зверненням до російських органів, зазначає журналістка.

Новопризначена президентом суддя Верховного суду України Валентина Сімоненко отримала податковий номер РФ від окупаційних органів влади Севастополя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналіст Наталія Соколенко.

«Питання до президента: в чому суть судової реформи, ініційованої Вами? У тому, щоби призначити у новий Верховний Суд суддю, яка має індивідуальний податковий номер РФ? Цей номер можна отримати лише за особистим зверненням до органів РФ. Індивідуальний податковий номер Валентина Сімоненко отримала в окупаційної податкової РФ Севастополя!», – написала Соколенко.

Вона зазначила, що Громадська рада доброчесності встановила факт недекларування Валентиною Сімоненко корпоративних прав її тодішнього чоловіка і НАЗК, в ході перевірки декларації, направило у РФ запити про майно кандидатки на пост в новому Верховному суді і членів її родини.

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За її словами, перевірку е-декларації починали робити за керівництва відповідного підрозділу НАЗК раніше засудженої за корупцію Тетяни Шкребко, чий вирок приховували посадовці Державної судової адміністрації.

«Перечитайте ще раз висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність В. Сімоненко критеріям доброчесності і професійної етики тут. Видихніть і оцініть висловлювання цієї кандидатки на посаду судді Верховного Суду (який, прийде час, має судити окупантів і колаборантів) про окупацію Криму. Журналісти на брифінгу у ВРП 29 грудня запитують її: "Це правда, що ваша рідна сестра залишилася в окупованому Криму і працює на окупаційну владу в її органах?" В. Сімоненко відповідає:" Моя сестра доросла самостійна людина. Ми виросли в Криму. Але політики нас розділили і Бог їх покарає."», – йдеться в повідомленні Соколенко.