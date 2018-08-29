На спільному фото поряд з Порошенком помітили "сірого кардинала МЗС" часів Януковича

Журналіст помітив, що на "сімейному фото" наради послів просто по центру опинилася людина, яка вже не має відношення ані до закордонних установ, ані до МЗС.

Президент України Петро Порошенко на спільному фото після наради послів у Міністерстві закордонних справ поставив у самий центр свого радника – «сірого кардинала МЗС» часів Януковича Руслана Демченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Сидоренко. Він зазначив, що присутність Демченка біля Порошенка на фото є своєрідним «знаком» для інших дипломатів.

«На "сімейному фото" наради послів просто по центру опинилася людина, яка вже не має відношення ані до закордонних установ, ані до МЗС. Людина, звільнення якої із керівництва МЗС було одним із перших рішень Кабміну після перемоги Революції гідності. Звати його Руслан Демченко», – пише Сидоренко.

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Журналіст зазначив, що Демченко - це сірий кардинал МЗС часів міністра закордонних справ України у 2012-2014 рр. Леоніда Кожари, який карав дипломатів за опонування "лінії партії", просував ідеї Януковича, і був «безмежно лояльним до режиму». Сидоренко впевнений, що це можуть підтвердити дипломати - приміром ті, кого Демченко викликав до себе за часів Євромайдану.

«Саме він курував російський напрямок. Саме він опікувався інформполітикою міністерства. Саме Демченко формулював і розсилав по посольствах вимоги – хто і що має говорити на зовнішньополітичній арені. Він особисто перевіряв, як працюють посольства для публічної компрометації Юлії Тимошенко і Юрія Луценка під час та після їх ув'язнення», – підкреслив журналіст.

На його думку лояльні люди потрібні і нинішньому президенту. «Вже у 2014 році його запросили працювати на Банкову. Тоді у АП було пояснення - мовляв, Демченко, що за часів Януковича налагодив добрі стосунки з Москвою, є гарним переговорником із РФ. У тому числі в Мінському форматі. Тому Руслан Демченко став радником президента (підкреслю: протизаконно, адже він підпадав під люстрацію!) - але залишався у тіні. Але це було досі. Тепер одіозного дипломата вивели на світло. Потужний плювок в обличчя тих дипломатів, які свого часу, всупереч тиску системи, підтримали Євромайдан і повірили у незворотні зміни», – додав Сидоренко.