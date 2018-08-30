Журналісти оприлюднили рейтинг 100 найвпливовіших людей України

Список найбільш впливових людей країни був сформований за участю 83 експертів.

Журнал "Новое время страны" оприлюднив рейтинг 100 найвпливовіших людей України.

Його очолив президент країни Петро Порошенко, друге місце посів Рінат Ахметов - власник групи компаній СКМ і найбагатша людина України, - а третім став глава МВС Арсен Аваков. Список найбільш впливових людей країни НВ був сформований за участю 83 експертів.

"Серед завсідників рейтингу більшість складають або політики зі стажем та бізнес-минулим, або мільярдери і мультимільйонери, які підпадають під класичне визначення олігархів", - зазначають журналісти.

Семеро людей, включаючи Порошенка, Ахметова, мільярдера Віктора Пінчука та лідера Батьківщини Юлію Тимошенко, фігурували в подібних топ-100 12 разів з 12 можливих.

Серед тих, хто мінімум вісім разів за всі ці роки опинявся в числі фігурантів Топ-100 найвпливовіших, представлена ​​майже вся нинішня еліта.

Топ-100 найвпливовіших людей України

1. Петро Порошенко, президент України

2. Рінат Ахметов, власник групи компаній СКМ, найбагатша людина України

3. Арсен Аваков, голова МВС

4. Юлія Тимошенко, народний депутат, голова ВО "Батьківщина"

5. Ігор Коломойський, співвласник фінансово-промислової групи "Приват"

6. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України

7. Юрій Косюк, власник і виконавчий директор МХП

8. Віктор Пінчук, бізнесмен, засновник EastOne Group

9. Олександр Турчинов, секретар РНБО

10. Артем Ситник, голова НАБУ

11. Святослав Вакарчук, музикант, лідер групи "Океан Ельзи"

12. Юрій Луценко, генеральний прокурор України

13. Сергій Льовочкін, народний депутат від "Опозиційного блоку", бізнесмен

14. Дмитро Фірташ, бізнесмен, власник Group DF

15. Віталій Кличко, мер Києва

16. Андрій Веревський, співвласник холдингу "Кернел Груп"

17. Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт"

18. Марі Йованович, посол США в Україні

19. Ігор Кононенко, бізнесмен, народний депутат від БПП

20. Віталій Хомутинник, бізнесмен, народний депутат, співголова депутатської групи "Відродження"

21. Олексій Вадатурський, гендиректор агрокомпанії "Нібулон"

22. Олег Ляшко, народний депутат, глава "Радикальної партії"

23. Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні

24. Андрій Коболєв, глава правління НАК "Нафтогаз України"

25. Віктор Медведчук, політик і бізнесмен, глава організації "Український вибір"

26. Галина та Олександр Гереги, власники мережі гіпермаркетів "Епіцентр"

27. Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційного блоку"

28. Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH

29. Уляна Супрун, в. о. міністра охорони здоров'я України

30. Філарет, глава Української православної церкви Київського патріархату

31. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції

32. Вадим Новінський, бізнесмен, народний депутат від "Опозиційного блоку"

33. Мустафа Джемілєв, лідер кримських татар, народний депутат від БПП, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу

34. В'ячеслав Климов, бізнесмен, засновник і співвласник "Нова Пошта"

35. Анатолій Гриценко, лідер партії "Громадянська позиція"

36. Віктор Іванчик, акціонер і гендиректор агропромислового холдингу "Астарта"

37. Андрій Парубій, спікер Верховної ради України, народний депутат від "Народного фронту"

38. Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної ради, народний депутат від БПП

39. Ніна Южаніна, глава комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики, народний депутат від БПП

40. Андрій Садовий, мер Львова, лідер партії "Самопоміч"

41. Ігор Гринів, народний депутат України від БПП

42. Оксана Маркарова, і. о. міністра фінансів України

43. Лілія Гриневич, міністр освіти України

44. Василь Ломаченко, боксер, чемпіон світу WBA в легкій вазі, суперчемпіон WBA

45. Сергій Жадан, поет і письменник

46. ​​Володимир Зеленський, шоумен, актор, продюсер, художній керівник студії "Квартал 95"

47. Євген Комаровський, педіатр, телеведучий, письменник

48. Олександр Усик, боксер, абсолютний чемпіон світу

49. Олег Прохоренко, голова правління "Укргазвидобування"

50. Оксана Сироід, віце-спікер Верховної ради України, депутат від "Самопомочі"

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51. Василь Хмельницький, бізнесмен, засновник UFuture Investment Group і K.Fund

52. Степан Полторак, міністр оборони України

53. Юлія Мостова, головний редактор видання "Дзеркало тижня"

54. Василь Грицак, голова СБУ

55. Еліна Світоліна, тенісистка, сьома ракетка світу за версією WTA

56. Онуфрій, голова Української православної церкви Московського патріархату

57. Андрій Ставніцер, співвласник і гендиректор порту TIC, співвласник терміналу MV Cargo

58. Геннадій Кернес, мер Харкова

59. Віталій Ковальчук, перший заступник голови Адміністрації президента України, представник президента в Кабміні

60. Яків Смолій, голова Нацбанку України

61. Ігор Гуменний, засновник, власник і президент компанії UBC Group

62. Костянтин Жеваго, народний депутат, співвласник і виконавчий директор компанії Ferrexpo

63. Борис Філатов, мер Дніпра

64. Ірина Луценко, народний депутат від БПП, представник президента в парламенті

65. Олександр Галантернік, бізнесмен

66. Сергій Березенко, народний депутат, заступник голови фракції БПП

67. Мустафа Найєм, народний депутат від БПП

68. Олександр Грановський, народний депутат від БПП

69. Володимир Ар'єв, народний депутат від БПП, віце-президент ПАРЄ

70. Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ від України

71. Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

72. Назар Холодницький, заступник генерального прокурора, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

73. Мирослав Продан, в.о. глави Державної фіскальної служби України

74. Вадим Рабинович, бізнесмен і народний депутат від "Опоблоку", лідер партії "За життя"

75. Павло Фукс, бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group, співорганізатор будівництва меморіального комплексу Бабин Яр

76. Сергій Пашинський, народний депутат від "Народного фронту", голова Комітету з питань національної безпеки і оборони

77. Володимир Костельман, гендиректор і співвласник Fozzy Group

78. Віталій Антонов, голова наглядової ради "Галнафтогазу"

79. Владислав Чечоткін, засновник і співвласник інтернет-магазину Rozetka.ua

80. Ярослав Юрчишин, глава Transparency International Ukraine

81. Григорій і Ігор Суркіси, бізнесмени

82. Святослав Шевчук, глава УГКЦ

83. Ольга Кудиненко, засновниця благодійного фонду "Таблеточки"

84. Сергій Лещенко, народний депутат від БПП

85. Геннадій Буткевич, засновник і співвласник корпорації АТБ

86. Вікторія Тігіпко, бізнесмен, засновник фонду TA Ventures, президент ОМКФ

87. Тарас Кицмей, співзасновник і член правління компанії SoftServe

88. Борис Гудзяк, єпископ, президент Українського католицького університету

89. Костянтин Григоришин, бізнесмен, власник ФПГ "Енергетичний стандарт"

90. Ірина Бекешкіна, соціолог, директор фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва"

91. Ярослав Грицак, історик, професор Українського католицького університету, директор Інституту історичних досліджень ЛНУ

92. Андрій Пишний, глава "Ощадбанку"

93. Олег Гладковський, перший заступник секретаря РНБО

94. Філя Жебровська, голова наглядової ради "Фармак"

95. Влад Троїцький, режисер, засновник театру Дах, груп ДахаБраха і Dakh Daughters, проекту Nova Opera, фестивалю "Гогольfest"

96. Павло Клімкін, глава МЗС України

97. Сергій Лозниця, кінорежисер, володар нагороди Особливий погляд Каннського кінофестивалю

98. Віталій Портников, журналіст, блогер, ведучий телеканалу "Еспресо" і "Радіо Свобода"

99. Ахтем Сеітаблаєв, кінорежисер, актор

100. Олег Винник, співак

Читайте повний текст матеріалу в свіжому номері журналу "Новое время" - №31 від 30 серпня 2018 року