Політолог розповів про нову тактику Росії щодо недопуску України у НАТО

Експерт вважає, що Росія не буде робити ставки на президентських виборах в Україні.

Керівник фонду "Українська політика", політолог та історик Кость Бондаренко стверджує, що Російська Федерація може не допустити вступ України в НАТО, забезпечивши відсутність консенсусу всередині військово-політичного блоку.

РФ чудово розуміє, що для неї важливо не допустити членства України в НАТО, бо тоді кордони Альянсу ще більше наблизяться до російських, розповів експерт під час чату на "Главреді".

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"Але досягти цього (невступу України в блок — Ред.) можливо не стільки виробництвом антинатівських настроїв в Україні, скільки забезпеченням відсутність консенсусу всередині НАТО", — зазначив співрозмовник.

Історик вважає, що Росія не буде робити ставки на президентських виборах в Україні (заплановані в 2019 році — Ред.), як і США. "Ці держави будуть працювати з будь-яким, хто прийде до влади", — додав Бондаренко.

"А ось у парламентських виборах Росія може бути зацікавлена. За моїми даними, Росію зараз цікавлять не стільки президентські вибори в Україні, як вибори до Європарламенту, які відбудуться в наступному році", — підкреслив історик.