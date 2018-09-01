Яценюк назвав смерть Маккейна великою втратою для України

Яценюк назвав Маккейна «великим сином американського народу і великим другом українського народу».

У суботу, 1 вересня, в США лідер партії «Народний фронт», прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк взяв участь у церемонії пам'яті Сенатора Джона Маккейна у Вашингтонському Національному Соборі.

В інтерв'ю журналістам він підкреслив, що сенатор Джон Маккейн був «великим сином американського народу і великим другом українського народу»: «Він з нами був на Майдані. У Сенаті він був тією людиною, яка просувала законодавство щодо допомоги українським Збройним Силам. Він був людиною, яка просувала законодавство про введення санкцій проти Росії».

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«Він був справжнім другом нашої країни і дійсно тим, хто переживав за Україну. Це велика втрата не тільки для Америки, не тільки для України, але і для світу в цілому », - сказав він.

Однак у Джона Маккейна - велика спадщина, підкреслив Арсеній Яценюк: «Його спадщина - це боротьба за свободу і незалежність. І за свободу і незалежність нашої української держави».

Напередодні в ході візиту в США Арсеній Яценюк зустрівся із заступником Державного секретаря Сполучених Штатів по справах Європи Вессей Мітчеллом і спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, а також з лідером демократів у конгресі США Ненсі Пелозі.