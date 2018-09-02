Відключення аналогового ТБ - несвоєчасне рішеня, яке позбавляє людей інформації - заява «Батьківщини»

У "Батьківщині" зазначили, що на старті президентської кампанії це рішення може бути розцінене як спроба влади приховати правду про реальний стан справ в країні.

Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» вважає рішення уряду про припинення із 1 вересня по всій території країни трансляції аналогового телебачення непродуманим, предчасним і таким, що може мати політичні мотиви.

На тлі повного провалу програми із впровадження цифрового мовлення аналогове телебачення для багатьох українців залишається єдиним вікном у зовнішній світ, якого відтепер вони будуть позбавлені. Особливо від чергового «покаращення» постраждають люди, що мешкають у сільській місцевості, адже багатьом вз них, окрім придбання обладнання та його налаштування, доведеться купувати нові телевізори, здатні відтворювати цифровий сигнал. Перехід на цифрове мовлення - крок правильний та потрібний, але наразі несвоєчасний.

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Особливо обурює той факт, що рішення про припинення трансляції аналогового телебачення було прийнято всупереч судовій забороні, а мовлення на територіях, що межують з Російською Федерацією, та тимчасово окупованих територіях подовжено лише до 1 травня 2019-го року.

На старті президентської кампанії рішення, що суттєво обмежує багатьом виборцям доступ до інформації, може бути розцінене як спроба влади приховати правду про реальний стан справ в країні.

Всеукраїнське об`єднання Батьківщина як найбільша в Україні партія вимагає не використовувати адміністративний ресурс у виборчій боротьбі і відмовитсия від впровадження «реформ», які погіршують життя людей або звужують їхні права.