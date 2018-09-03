У Держприкордонслужбі розповіли, як РФ створює для "картинки" черги на кордоні з Кримом

На КПП в Крим крім прикордонників перебувають російські військові.

Черги на адмінкордоні в Криму створюються штучно російськими прикордонниками і військовими заради «картинки», заявили в Азово-Чорноморському регіональному управлінні Держприкордонслужби. Про це йдеться в повідомленні відомства в Facebook.

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За даними Держприкордонслужби, російська влада, як і раніше створює незручності для громадян, які перетинають адміністративний кордон з тимчасово окупованої Автономною Республікою Крим. «Майже половина транспортних засобів, які перетинають адміністративний кордон з Кримом, стояли в черзі, створеної для «картинки туристичного потоку» або небажання якісно працювати», — заявили прикордонники.

Як додали у Держприкордонслужбі України, на КПП в Крим крім прикордонників перебувають російські військові. «Жодних причин для затримок при цьому не було, так як в середньому за добу КПВВ «Чонгар» в бік Криму перетинає близько 400-500 автомобілів», — йдеться повідомленні.