Ситуація в Азовському морі вимагає від України готовності дати Росії відсіч - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що ситуацію навколо Азовського моря не можна врегулювати тільки юридичним шляхом.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що ситуація з блокуванням Росією суден, які прямують до українських портів в Азовському морі, вимагає від України готовності дати Росії відсіч.

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Про це він сказав під час спілкування з журналістами, що транслювалося на телеканалі "Прямий". "Росія завжди знаходиться у стані, коли вона готова до подальших мілітарних провокацій, в тому числі й повномасштабних. Якщо ви подивитеся на російське угруповання вздовж нашого кордону, якщо ви подивитеся на те, що там робиться, то, звичайно, ми маємо бути до цього готові", - сказав Клімкін.

Також він зазначив, що під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України, яка тривала днями у Києві, одне із питань, яке обговорювалося разом з командувачем Об'єднаних сил Сергієм Наєвим, стосувалося воєнного потенціалу і подальших кроків, які Україна може зробити. Глава МЗС додав, що свідомо не розповідатиме про деталі обговорення цього питання.

"Це вже конфіденційна мілітарна сфера. Але ми всі працюємо. Ми також кожного дня, і я це кажу абсолютно серйозно, доводимо позицію до наших друзів і партнерів. Вони добре розуміють, що відбувається в Азовському морі, але цю проблему не можна вирішити тільки юридично. Це проблема нашої здатності дати відсіч Росії в Азовському морі, і ми цього маємо досягти", - наголосив Клімкін.

Міністр додав, що продовження відстоювання Україною своїх позицій у Міжнародному арбітражі в рамках Конвенції ООН з морського права є одним із важливих засобів захисту, який має Україна.

"І саме тому ми маємо послідовно працювати, щоб досягти, щоб Росія була визнана винною, і щоб Росія заплатила за те, що вона робить", - підкреслив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують з/до українських портів. За даними Мінінфраструктури, станом на 16 липня кількість затриманих для огляду російськими прикордонниками суден становила 148.

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