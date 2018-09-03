У «Відродженні» пропонують розпочати нову сесію парламенту зі звіту всіх міністрів уряду

Перші тижні роботи 9-ї сесії Верховної Ради України необхідно присвятити звітам усіх міністрів уряду.

Про це під час виступу на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій та груп заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

За словами народного депутата, на початку роботи парламенту слід кілька тижнів присвятити звітам кожного профільного міністра.

«Я пропоную почати засідання Верховної Ради в останній передвиборчий рік з аналізу того, що відбулося за чотири роки. Давайте покличемо до ВР склад Кабміну і заслухаємо кожного міністра: що він зробив за останні роки, чим відзначилася його діяльність, що в підсумку ми маємо по кожному напрямку – по транспорту, енергетиці, фінансах тощо. І стосовно кожного міністра нехай парламент прийме рішення, чи працюватиме він далі, чи його відразу потрібно відправляти у відставку і шукати заміну», – підкреслив Віктор Бондар.

На його думку, насамперед потрібен звіт міністра фінансів щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом і виконання бюджету на цей рік.

«Я хочу послухати звіт уряду щодо реальної ситуації із співпрацею з МВФ. Скільки ми маємо боргів сьогодні? За нашими даними, це майже 76 млрд доларів. Як ви плануєте їх виплачувати? За рахунок яких коштів? Куди ви спрямовуєте вже залучені кредити і на що підуть ті, які маєте намір отримати? – поставив запитання співголова депутатської групи «Партія «Відродження». – Так само ми хочемо почути від уряду, як ви плануєте на наступний рік проводити пенсійну політику, за рахунок чого збираєтеся збільшувати пенсії? Бо нині пенсіонерів зробили крайніми».

Також не менш важливим політик вважає звіт уряду щодо формування тарифів для населення. Чи необхідно їх підвищувати, якщо вже сьогодні більшості українцям непосильно їх оплачувати без субсидії, підкреслив Віктор Бондар.

«Ціни на газ останніми роками вже підвищили в 9,5 рази, на електроенергію – в 3,5 рази, на опалення – в 4 рази. А тим часом наші державні підприємства – «Нафтогаз», «Укргазвидобування» – показують надзвичайні прибутки. На субсидії для населення закладено понад 70 млрд грн. То що це за тарифна політика і навіщо ще піднімати розцінки? Оце питання, які турбують суспільство», – підсумував Віктор Бондар.