Росія уже платить високу ціну за порушення міжнародного права - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на урочистому зібранні з нагоди професійного свята дипломатів.

“Нам вдалося змінити ставлення міжнародної спільноти до подій в Україні, довівши, що загроза, яка на сьогодні нависла над Україною, — це не лише українське питання. Це питання європейської безпеки, глобальної безпеки. І кожна країна, що підтримує Україну, на сьогодні боронить своє майбутнє", - сказав Порошенко.

Читайте такожЯценюк порівняв Путіна з наркоманом: він потребує нових анексійВін висловив упевненість, що «рішучі дії, які призвели до застосування санкцій до агресора, були результатом чіткої і скоординованої роботи». «Не можна безкарно порушувати міжнародне право, і агресор має заплатити високу ціну і за агресію, і за порушення права. І ця ціна вже зараз платиться”, - сказав президент.