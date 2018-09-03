У Раді хочуть почати боротьбу із законодавчим спамом

Зокрема, спікер пропонує встановити кількість депутатів, підтримку яких має отримувати законопроект, який реєструється в парламенті.

Голова Верховної Андрій Парубій ініціюватиме ускладнення реєстрації законопроектів, аби уникнути законодавчого спаму.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер українського парламенту сказав під час брифінгу.

Говорячи про необхідність завершення ухвалення законів щодо реформи парламенту, Парубій повідомив, що ініціюватиме «ускладнення реєстрації законопроектів, щоб уникнути законодавчого спаму, який, на жаль, лише збільшується і продовжується у Верховній Раді».

«Зокрема, моя ініціатива буде полягати в тому, щоб будь-який законопроект, який реєструється, отримав підтримку певної кількості депутатів. За кількістю найменшої фракції. Щоб хоча б групи депутатів демонстрували підтримку цього законопроекту і відповідно, демонстрували, що він може мати перспективу розгляду, а не зареєстрований просто як піар-хід того чи іншого депутата», - пояснив голова парламенту.