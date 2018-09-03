Суд не встиг продовжити запобіжний захід Савченко: робочий день закінчився

Суд погодився зробити перерву до вівторка з урахуванням того, що термін нинішнього тримання Савченко під вартою спливає 7 вересня.

Сьогодні, 3 вересня, Шевченківський районний суд Києва не встиг розглянути клопотання головної військової прокуратури про продовження запобіжного заходу депутатові Надії Савченко - тримання її під вартою.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суд зважив на прохання Савченко та її адвокатів і переніс засідання на вівторок, через закінчення робочого дня і те, що, за словами Савченко, учасники процесу втомилися.

Суд погодився зробити перерву до вівторка з урахуванням того, що термін нинішнього тримання Савченко під вартою спливає 7 вересня.

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Сьогодні щодо продовження арешту Савченко висловилися прокурори Олександр Банник, Олександр Климович і Денис Микулін.

За їхніми словами, в разі звільнення Савченко, якій інкримінують підготовку до теракту та до повалення влади, може продовжити злочинну діяльність, спілкуватися зі співучасниками, впливати на докази або втекти за кордон.

Підтримати Савченко прийшли 33 її прихильники, вони заявили, що готові взяти її на поруки.

Зі свого боку, адвокати Савченко заявили, що ризиків, про які говорить прокуратура, немає. Так, лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко, зв'язки з яким називали фактором ризику, загинув, наголосив адвокат Андрій Левковець. Якби ж Савченко хотіла втекти, то вона б зробила це до арешту, наголосив адвокат.

Сама ж Савченко звинуватила прокуратуру в наведенні неправдивих даних та в тому, що представники обвинувачення називають її винною без рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 13 липня, якою було продовжено арешт Савченко на 57 днів - до 7 вересня. При цьому суд постановив нову ухвалу, якою продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 57 днів - до 7 вересня.

Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.

4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

2 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Рубана і Савченко завершено.