Ніякі чемпіонати й весілля з козаками не зупинять Росію - Порошенко
Президент України Петро Порошенко вважає, що агресії Росії не завадять спортивні заходи та участь лідера держави Володимира Путіна в урочистостях за кордоном.
Про це український лідер сказав під час прес-конференції з федеральним канцлером Австрії Себастіан Курцом у Києві, передає "Українська правда".
"Сьогодні ми домовилися, що рік 2019-й ми проголосимо роком української культури в Австрії", – повідомив Порошенко про одну з домовленостей.
"Ми не могли обійти тему головування Австрії в Євросоюзі – і мені приємно було почути, що всі наші ініціативи і прагнення, починаючи від надання Україні макрофінансової допомоги і закінчуючи підтримкою України в питанні продовження санкцій проти Російської Федерації в разі невиконання мінських домовленостей, нестворення безпекових умов для реалізації "Мінська", підтримують", – сказав він.
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Порошенко подякував Курцу за "потужну підтримку" з боку офіційного Відня й австрійського уряду.
"Є чітке розуміння, що ніякі чемпіонати світу з футболи, весілля з козаками не можуть зупинити російського агресора – може бути ефективна скоординована позиція, яку ми з паном канцлером зараз демонструємо", – заявив президент.
"Я вдячний Себастьяну за ініціативу здійснити цей візит, за нашу дружбу, за тверду і принципову позицію", – додав він.
Раніше повідомлялося, що із 14 червня до 15 липня 2018 року в Російській Федерації проходив Чемпіонат світу з футболу. А 18 серпня президент Росії Володимир Путін відвідав весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.