Ніякі чемпіонати й весілля з козаками не зупинять Росію - Порошенко

Канцлер Австрії закликав РФ повернутися до переговорів, щоб знайти мирні шляхи врегулювання ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко вважає, що агресії Росії не завадять спортивні заходи та участь лідера держави Володимира Путіна в урочистостях за кордоном.

Про це український лідер сказав під час прес-конференції з федеральним канцлером Австрії Себастіан Курцом у Києві, передає "Українська правда".

"Сьогодні ми домовилися, що рік 2019-й ми проголосимо роком української культури в Австрії", – повідомив Порошенко про одну з домовленостей.

"Ми не могли обійти тему головування Австрії в Євросоюзі – і мені приємно було почути, що всі наші ініціативи і прагнення, починаючи від надання Україні макрофінансової допомоги і закінчуючи підтримкою України в питанні продовження санкцій проти Російської Федерації в разі невиконання мінських домовленостей, нестворення безпекових умов для реалізації "Мінська", підтримують", – сказав він.

Читайте такожПутін пояснив, навіщо відвідав весілля глави МЗС Австрії

Порошенко подякував Курцу за "потужну підтримку" з боку офіційного Відня й австрійського уряду.

"Є чітке розуміння, що ніякі чемпіонати світу з футболи, весілля з козаками не можуть зупинити російського агресора – може бути ефективна скоординована позиція, яку ми з паном канцлером зараз демонструємо", – заявив президент.

"Я вдячний Себастьяну за ініціативу здійснити цей візит, за нашу дружбу, за тверду і принципову позицію", – додав він.

Раніше повідомлялося, що із 14 червня до 15 липня 2018 року в Російській Федерації проходив Чемпіонат світу з футболу. А 18 серпня президент Росії Володимир Путін відвідав весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.