"Абсолютно спонтанний крок": глава МЗС Австрії розповіла, як запрошувала Путіна на весілля

На прийнятті 5 червня, коли російський президент перебував з візитом у Відні, Кнайсль спонтанно вирішила його запросити, щоб "познайомити з нареченим".

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль публічно прокоментувала присутність президента РФ Володимира Путіна на власному весіллі.

Про це вона заявила в ефірі австрійської радіостанції Ö1, повідомляє "Європейська правда" з посилання на видання Kurier.

Кнайсль розповіла, що не має якихось близьких стосунків з Путіним, а його запрошення на весілля було "абсолютно спонтанним" кроком.

На початку червня міністр запросила на весілля колег по уряду і президента Австрії, оскільки "так годиться". На прийнятті 5 червня, коли російський президент перебував з візитом у Відні, Кнайсль спонтанно вирішила його запросити, щоб "познайомити з нареченим".

За її словами, про згоду Путіна прибути на весілля вона дізналась 19 червня, хоча "зовсім на це не сподівалася".

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Вона також відкинула критику щодо її легкого поклону Путіну під час танцю. За словами Кнайсль, "якщо ви бачили відкриття балу, ви завжди бачили, що в кінці робиться кніксен".

"Російський президент вклонився раніше, і я відповіла на цей уклін кніксеном", - пояснила вона. Міністр висловила подив, що деякі коментатори побачили в цьому якийсь "акт підпорядкування, падіння на коліна".

Також Кнайсль не вважає, що присутність Путіна на її весіллі якимось чином зашкодила зовнішньому іміджу Австрії.

Нагадаємо, 18 серпня Путін був присутнім на весіллі глави МЗС Австрії Карін Кнайсль у Відні. Його візит спричинив хвилю критики у країні.

Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом і зазначив, що це "особистий візит на приватне свято, з якого не слід робити висновок про зміну зовнішньополітичної позиції Австрії".