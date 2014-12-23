У БПП думають "взяти тайм-аут" до завтра, щоб вивчити зміни в Податковий і Бюджетний кодекси

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Я сьогодні не прогнозую рішень про прийняття кодексів (Бюджетного та Податкового - УНІАН) в першому читанні. Я думаю, що сьогодні нам представлять бюджет. І це нормально”, - сказав Луценко.

Він висловив думку, що його фракція та коаліція в цілому “візьме тайм-аут до завтра з тим, щоб визначитися з підтримкою-непідтримкою двох кодексів та 46 законів”.

Луценко пояснив, що уряд вніс до ВР закон про держбюджет о 6.00, а 46 законів, які мають передувати його ухваленню, ще «ніхто не бачив».

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“Податковий кодекс, який є найважливішим законом, також внесений в районі 9 ранку”, - додав депутат.

Крім того, він зазначив, що, як мінімум, три позиції, за якими раніше було знайдено компроміс із урядом, скасовано й вони не відображені у документах.

Водночас, зазначив Луценко, парламент працюватиме над іншими питаннями порядку денного, розгляне зміни до закону про РНБО та щодо скасування позаблокового статусу України.

“Час на перерву ми використаємо для аналізу цього документу”, - сказав лідер фракції БПП.

Під час виступу на засіданні парламенту Луценко також зазначив, що дуже важливі домовленості з урядом, яких було досягнуто під час роботи змішаних депутатсько-урядових груп, не були відображені у Бюджетному та Податковому кодексах.

“Далі зберігається не підготовлена ідея про введення нульового декларування віднесенням усіх нажитих коштів на банківські рахунки і подальше десятивідсоткове оподаткування всього, що понад цю суму”.

Крім того, зазначив депутат, “до села поставилися абсолютно не так, як домовлялися”.

Також, додав він, йдеться, зокрема, про дотації “Нафтогазу” та індексування мінімальних пенсій.