Комбат "Айдару" назвав інцидент на Бориспільській трасі спланованою провокацією

«Ви бачили відео з самого початку? В мене є така інформація, що був замовник і це було сплановано», – заявив Радіо Свобода комбат «Айдару».

За словами активіста «Автомайдану» Сергія Коби, який допомагав організувати автоколону, винними є обидві сторони конфлікту.

Читайте такожВ "Айдарі" пояснили конфлікт на Бориспільській трасі: водій вклинився у колону з "вантажем 200"«У «айдарівців» зірвало дах, вони застосували силу, тому що люди поводилися нечемно на дорозі, не виявили ніякої поваги до загиблих. «Айдар» не займав всю трасу, ліва смуга була вільною, там можна було їхати», – зазначив Коба.

Він наголосив, що до сутички водію кілька разів робили зауваження.

20 грудня на автодорозі Бориспіль-Київ між бійцями батальйону «Айдар» та водієм виникла сутичка. Міліція відкрила відповідну кримінальну справу.