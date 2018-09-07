VIP-освіта: журналісти розповіли, де навчаються діти Порошенка (відео)

Діти глави держави Петра Порошенка навчаються не в Україні.

Журналісти проекту "Гроші" розповіли, де навчаються діти українського президента Петра Порошенка.

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1 вересня дружина президента України Петра Порошенка Марина побувала у школі в Житомирі. А от діти глави держави навчаються не в Україні: президентські двійнята будуть здобувати знання у лондонських університетах.

Так, Євгенія буде вивчати анімацію, вартість навчання 16 тисяч фунтів за курс, проживання у гуртожитку - 10 тис. Її сестра Олександра вивчатиме економіку у Лондоні, курс коштує 20 тисяч фунтів.

Син президента Михайло вже у випускному класі Concord College, де рік навчання коштує 1,3 млн грн.

Раніше аналітики проекту "Декларації" сайту Bihus.Info розповіли, що найбільше грошей у знання своїх дітей у 2017 році вклав президент України Петро Порошенко. Його доньки-двійнята Олександра й Євгенія та наймолодший син Михайло навчаються у британському Сoncord College. У сумі витрати гаранта на оплату навчання складають 3,8 млн гривень на рік.