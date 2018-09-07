МЗС відреагувало на намір Росії після ліквідації Захарченка провести в ОРДО псевдовибори

МЗС України закликає міжнародну спільноту надати чітку оцінку таким діям Кремля та посилити тиск на РФ.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення Російською Федерацією як державою-окупантом так званих виборів на окупованій частині Донбасу грубо порушить Мінські угоди, які покликані на мирне урегулювання збройного конфлікту на сході України, спровокованого російськими найманцями та бойовиками.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС у зв'язку з наміром окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України провести так звані «позачергові вибори».

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"У зв’язку з появою у російських засобах масової інформації повідомлень про намір окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України провести так звані «позачергові вибори» ватажків бойовиків та їхніх нелегітимних представницьких органів, Міністерство закордонних справ України наголошує, що такі дії Кремля грубо порушують зобов’язання Російської Федерації як сторони Мінських домовленостей", - наголосили в МЗС.

"У разі проведення фейкових «позачергових виборів» їхні результати будуть юридично нікчемними, не створюватимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою", - заявили дипломати.

"Натомість, ці провокаційні дії Росії свідомо підривають Мінські домовленості і будуть здатні звести нанівець наполегливі міжнародні зусилля з врегулювання ситуації, що виникла внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації нею частини суверенної території нашої держави", - наголосили в МЗС.

У цьому зв'язку підкреслюється, що "уся відповідальність за постійне блокування та торпедування процесу мирного врегулювання покладатиметься на Російську Федерацію".

"Закликаємо міжнародних партнерів надати чітку оцінку таким діям Кремля та посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження проти неї додаткових санкцій, аби спонукати її повернутися до виконання взятих на себе зобов’язань. Зі свого боку, Україна залишається відданою мирному врегулюванню ситуації на Донбасі на основі Мінських домовленостей", - заявили дипломати.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ТАСС, так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасово виконувачем обов'язків голови «республіки» Дениса Пушилін. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначено «позачергові вибори голови «ДНР» і парламенту».