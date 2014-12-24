Ярема призначив прокурором Львівської області звинуваченого у покритті тітушок Федика

Про це повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Львівської області Мар‘яна Гайовська.

Вона зазначила, що сьогодні, 24 грудня, заступник генпрокурора України представить нового прокурора області особовому складу.

Як повідомляв УНІАН, з березня цього року Федик працював прокурором Дніпропетровської області. У серпні цього року представники громадської організації "Євромайдан-Дніпро" просили генпрокурора Ярему звільнити Федика з посади прокурора Дніпропетровської області, звинувачуючи його у бездіяльності.

28 серпня заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник повідомив, що на засіданні Ради оборони Дніпропетровської області Романа Федика було виключено із поіменного складу за “підрив обороноздатності області”.

У кінці жовтня заступник губернатора Дніпропетровської області Геннадій Корбан висунув президенту Петру Порошенку ультиматум з вимогою звільнити прокурора області Романа Федика.

Причиною такої заяви, за словами Корбана, став той факт, що Федик покриває організаторів побиття Євромайдану, яке сталося 26 січня 2014 року.

Читайте такожУ Дніпропетровську прокурор забарикадувався на роботі від люстрації - заступник голови ОДАКрім того, Федик, на думку Корбана, також нічого не зробив для боротьби з фальсифікаціями на декількох округах в Дніпропетровській області.

"Я вимагаю звільнити негайно прокурора області. Це прокурор-тітушка. Жодна людина, яку побили 26 січня в Дніпропетровську, не пробачить прокурору Федику того, що ніхто не притягнутий до кримінальної відповідальності, жоден тітушка", - заявив Корбан.

Також у жовтні перед будівлею прокуратури Дніпропетровської області громадські активісти та представники люстраційного комітету проводили акцію протесту з вимогою відставки Федика.

Довідка. Роман Федик, 1967 року народження, працював в органах прокуратури з 1993 по 2010 рр. Обіймав різні посади у прокуратурах Львівської, Рівненської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Одружений, виховує двох синів.

Очолив прокуратуру Дніпропетровської області на початку березня 2014 року.