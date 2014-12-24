Міноборони РФ погрожує НАТО повним розривом стосунків
14:25, 24 грудня 2014Політика
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Заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що вступ України до НАТО призведе до повного розриву відносин між Росією і НАТО, відновити які буде практично неможливо.
REUTERS
Вступ України в Північноатлантичний альянс призведе до повного розриву відносин Росії і НАТО, повідомив РИА Новости в середу заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов.
Таким чином він прокоментував рішення парламенту України про скасування позаблокового статусу.
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"Поки рішення парламенту України про вихід з позаблокового статусу не загрожує безпеці Росії, так це політичне рішення, але якщо це рішення у подальшому отримає військовий сенс (вступ до НАТО), то ми будемо діяти адекватно. Тоді з НАТО у нас буде повний розрив, відновити який буде практично неможливо", - сказав Антонов.
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