Україна дала б НАТО "свіже дихання" - конгресмен США

Про це в інтерв'ю ТСН розповів один з авторів "Акту в підтримку свободи", конгресмен від штату Іллінойс та пілот американських ВВС Адам Кінзінгер.

"Я був би щасливий побачити Україну та Грузію в лавах НАТО. Я думаю, це те рішення, яке і Україні, і Грузії треба приймати самим і вони мають на це право", - сказав він.

Конгресмен запевнив, що він однозначно буде підтримувати ініціативу Україну стати членом НАТО. "Але зрозумійте, це справді довгий і складний процес. Перша і найформальніша річ, щодо якої треба всім дійти спільної згоди - право України бути єдиною. Я це про Крим в першу чергу говорю. Ну, а в цілому, Україна б дала Альянсу свіже дихання", - сказав Адам Кінзінгер.

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Разом із тим у конгресмена є певні побоювання щодо того, як легко НАТО позбувається своїх зобов'язань.

"Володимир Путін вирішив позагравати з країнами-членами Альянсу, і тепер тільки від НАТО залежить, як захищатися і чи захищатися. В цілому, надзвичайно цікаво, наскільки сильним виявиться НАТО в боротьбі проти Путіна. Особливо, якщо йдеться про те, що це може статися в річницю введення санкцій", - сказав Кінзінгер.

Американський конгресмен каже, що бізнесмени у США та Європі сподіваються, що нова хвиля санкцій проти Росії не буде активована. Але, за його словами, є політки, які окрім бізнесу і грошей бачать ще національні інтереси і розуміють, де починається національна безпека.

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"Тобто, ми маємо чітко відмежувати, що саме добре для бізнесу, але врешті решт, що саме принесе користь людству. І от тут дуже важлива річ - відсторонення від українських проблем може спричинити абсолютно вбивчі, катастрофічні наслідки і погано вплине на економіку. Тобто, це може стати і справді новим життям для НАТО, але водночас, НАТО має зрештою розібратися зі своїми зобов'язаннями", - сказав Адам Кінзінгер.