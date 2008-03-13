У Луценка розказали про “аналогічний” злочин СБУ

«Останнім часом засобами масової інформації з подачі СБУ роздута кампанія з дискредитації Міністерства внутрішніх справ України. Як привід використано причетність співробітників Уманського міського відділу управління МВС у Черкаській області до викрадення картин із музею. Як відомо, Служба безпеки України порушила за даним фактом кримінальну справа за ст. 191 п.5 КК України», – сказав в інтерв’ю «Самообороні» нардеп депутатської групи «Народна самооборона» (НУ-НС) Геннадій Москаль.

Аналогічний факт, за словами народного депутата, стався у Вінницькій області. «Але цей випадок не набув резонансу в суспільстві, оскільки до злочину причетні працівники Ямпільського райвідділу управління Служби безпеки України, а тому інформація не розголошується. Цей злочин також не розкрито. Цікаво, що у даному разі кримінальну справу порушено не за ст. 191, а за ст. 423 КК України, яка передбачає м’якше покарання», – пояснив Геннадій Москаль.

У зв’язку з цим нардеп звернувся до Генерального прокурора України із запитом щодо перекваліфікації зазначеного злочину зі статті 423 КК України (Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем) на статтю 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).