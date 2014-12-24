Один з лідерів бойовиків "ЛНР" заявив, що їм залишилося існувати 15 днів

Таку заяву зробив під час інтернет-конференції "Стаханов-Сімферополь" лідер стахановських бойовиків Павло Дрьомов, передає informator.lg.ua.

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За його твердженням, у всій "ЛНР" закінчуються запаси продовольства. "Те, що є, ми зараз будемо доїдати. Коли все це доїмо, положення настане катастрофічним", - зазначив Павло Дрьомов. Також він заявив, що великі надії вони покладають на гуманітарну допомогу з Криму і Росії.

Раніше повідомлялося, що в сусідньому Первомайську місцеві "козаки" розікрали продовольчі пайки, прислані з Росії і призначені для місцевих жителів.