Один з лідерів бойовиків "ЛНР" заявив, що їм залишилося існувати 15 днів
16:00, 24 грудня 2014Політика
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Стаханову і всій "ЛНР" залишилося існувати 15 днів.
Лідер бойовиків з "ЛНР" заявив, що їм залишилося існувати 2 тижні / ТСН
Таку заяву зробив під час інтернет-конференції "Стаханов-Сімферополь" лідер стахановських бойовиків Павло Дрьомов, передає informator.lg.ua.
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За його твердженням, у всій "ЛНР" закінчуються запаси продовольства. "Те, що є, ми зараз будемо доїдати. Коли все це доїмо, положення настане катастрофічним", - зазначив Павло Дрьомов. Також він заявив, що великі надії вони покладають на гуманітарну допомогу з Криму і Росії.
Раніше повідомлялося, що в сусідньому Первомайську місцеві "козаки" розікрали продовольчі пайки, прислані з Росії і призначені для місцевих жителів.
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