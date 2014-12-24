Бойовики "ЛНР" і "козаки" встановили в Антрациті двовладдя

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«Дислоковані тут підрозділи армії РФ зберігають «нейтралітет» і втручаються в конфлікти між «козаками» і місцевими терористами тільки в разі небезпеки виникнення прямого збройного протистояння», - повідомляє Тимчук.

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За інформацією ІС, між "претендентами на владу" постійно йде з'ясування відносин - зокрема, «козаки» домагаються отримання фінансової допомоги від «ЛНР» і доступу до розподілу «гуманітарної допомоги» з РФ.

«Одночасно протягом останнього тижня зазначено вибуття частини «козаків» з території Донбасу в РФ», - додав Тимчук.