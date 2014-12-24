Ярош закликав надати додаткові повноваження РНБО

«Новий закон Раду національної безпеки та оборони фактично створював в Україні Ставку Верховного Головнокомандувача для боротьби із зовнішньою агресією, відновлював територіальну цілісність та створював координаційний центр для належної боротьби з російською агресією»,- говориться у зверненні депутата.

Як підкреслює Ярош, законопроект пройшов комітет з національної безпеки та оборони, де було ухвалене рішення про підтримку цього закону.

Читайте такожПарубій сподівається, що закон про РНБО ухвалять на наступному засіданні Ради«Тому зараз саботаж окремих народних депутатів, що цей закон не має під собою ніяких основ не має підстав. Більше того, комітет з питань правової політики зробив висновок, що закон про РНБО відповідає Конституції України і будь-які розмови про його невідповідність положенням Основного закону не відповідають дійсності», - підкреслив народний обранець.

Тому депутат звернувся до всіх колег-депутатів з проханням підтримати даний законопроект у першу чергу для того, щоб належно вести війну з російським окупантом.

«Я хотів би також звернути увагу на те, що окремі депутати з числа наших партерів по коаліції висловлювали думки, що проти того, щоб надавати додаткові повноваження РНБО та його керівнику Олександру Турчинову. Я хотів би сказати, що в умовах тяжкої війни на Сході не йдеться ні персонально про Турчинова, ні про когось іншого. Ідеться про те, щоб люди, які перебуватимуть на цій посаді – секретаря РНБО адекватно діяли, саме для того їм треба додаткові повноваження», - підсумував він.