За час проведення АТО зникли безвісти 1667 військових

Такі дані були озвучені на слуханні в парламентському комітеті з питань охорони здоров'я, повідомляє "Апостроф".

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Також на слуханні повідомили дані про втрати особового складу ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів.

Зокрема, станом на 19 грудня, всього загинули 1275осіб з особового складу ЗСУ, з них офіцерів - 250, сержантів - 1025.

Щодо кількості особового складу ЗСУ, які отримали поранення під час конфлікту на сході України, таких постраждалих 2885 осіб, 548 - з офіцерського складу, 2337 - з сержантського.