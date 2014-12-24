За час проведення АТО зникли безвісти 1667 військових
16:39, 24 грудня 2014Політика
0 0
З початку проведення АТО на Донбасі зникли безвісти 1667 осіб особового складу збройних сил України (ЗСУ).
REUTERS
Такі дані були озвучені на слуханні в парламентському комітеті з питань охорони здоров'я, повідомляє "Апостроф".
Читайте такожУкраїнська сторона готова передати бойовикам 225 осіб
Також на слуханні повідомили дані про втрати особового складу ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів.
Зокрема, станом на 19 грудня, всього загинули 1275осіб з особового складу ЗСУ, з них офіцерів - 250, сержантів - 1025.
Щодо кількості особового складу ЗСУ, які отримали поранення під час конфлікту на сході України, таких постраждалих 2885 осіб, 548 - з офіцерського складу, 2337 - з сержантського.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter