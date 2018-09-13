Суд отримав клопотання про застосування запобіжного заходу до Омеляна

Про дату та час розгляду клопотання буде повідомлено додатково.

Cолом’янський райсуд Києва отримав клопотання про застосування запобіжного заходу до міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це повідомляється на сторінці суду у Facebook.

«13 вересня 2018 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про застосування відносно підозрюваного Омеляна В. В. запобіжного заходу. На підставі положення про автоматизовану систему документообігу суду та засад використання автоматизованої системи документообігу суду клопотання розподілено та передано в провадження судді Сергієнко Г. Л.

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Про дату та час розгляду клопотання буде повідомлено додатково», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 вересня, Омелян на своїй сторінці в Facebook написав, що співробітники Національного антикорупційного бюро вручили йому підозру про ««незаконне збагачення» десять років тому, «користування або придбання» машини для брата і недекларування проживання в будинку упродовж двох тижнів у 2016 році».

Водночас у прес-службі НАБУ повідомили, що, за даними слідства, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Зазначається, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.