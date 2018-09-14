Порошенко і Волкер обговорили ситуацію на Донбасі та продовження тиску на Росію

Під час зустрічі було наголошено на важливості продовження санкційної політики проти Росії до повної деокупації української території.

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником Сполучених Штатів Америки Куртом Волкером.

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Під час зустрічі було наголошено на важливості продовження санкційної політики проти Росії до повної деокупації української території.

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"Петро Порошенко подякував за зміцнення обороноздатності української армії і наголосив на важливості продовження тісної співпраці у сфері безпеки та оборони", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема в контексті "Північного потоку-2".

"Обговорив з Петром Порошенком наші спільні зусилля по забезпеченню миру в Україні та продовження тиску на Росію щодо реалізації Мінських угод та поваги територіальної цілісності України. Складні обставини, але ми тісно співпрацюємо", - написав Волкер на сторінці в Twitter після зустрічі.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США Курт Волкер цього тижня перебуває з візитом в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Волкер вважає, що Росія при бажанні може припинити бойові дії на Донбасі та встановити мир у будь-який час. На його переконання, РФ і керовані нею сили на Донбасі хочуть приховати створену ними гуманітарну та економічну катастрофу.