Порошенко: ми знаємо, кого Кремль хоче бачити у другому турі президентських виборів

За його словами, загрозу з боку Кремля не слід перебільшувати, бо європейські прагнення більшості українців – очевидні.

Президент Петро Порошенко заявляє, що відомо про те, кого Москва хоче бачити у другому турі президентських виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на конференції сьогодні в Києві.

"В умовах зовнішньої агресії, хочу окремо на цьому наголосити, ми відмовилися від воєнного стану і взагалі від будь-яких обмежень політичних прав і свобод громадян. Це моя принципова позиція. Але, звичайно, що війна точно накладе свій відбиток і на характер (виборчої) кампанії",- сказав президент.

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"І, на жаль, на українській політичній шахівниці є фігури, які дозволяють Москві ходити собою. За чотири роки ми відновили не лише армію, але й розвідку, і ми маємо не приблизне, але абсолютно точне уявлення про плани Кремля, і знаємо, кого там хочуть бачити у другому турі президентських виборів, і, слава Богу, мого прізвища там немає", - розповів глава держави.

За його словами, "відомо, як на базі п’ятої колони мріють сформувати потужну проросійську опозицію в новому парламенті".

"А якщо пощастить, то й зробити її учасником з правом вето на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Горизонт їхнього планування сягає осені двадцятого року, коли за наслідками вже місцевих виборів в окремих обласних радах проектується створення лояльних до Москви політичних більшостей. Суть всього цього можна визначити одним словосполученням – це загроза реваншу, загроза ревізії європейської стратегії, повернення України до імперського стійла", - додав президент.

За його словами, цю загрозу не слід перебільшувати, бо європейські прагнення більшості українців – очевидні, але і недооцінювати її не варто.