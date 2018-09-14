Київські силовики вилучають активи одеського нардепа - ЗМІ

Йдеться про базу відпочинку "Золотий бугаз" в Грибівці і склади ЦУМу на вулиці Аеропортівській, 10, в Одесі.

Сьогодні співробітники СБУ та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від корупційних та інших злочинів, відвідали об'єкти, що належать народному депутату україни, президенту ФК "Чорноморець", соратнику побіжного президента Януковича Леоніду Климову.

Про це повідомляють Українські новини з посиланням на Odessa.online.

Зокрема, йдеться про базу відпочинку "Золотий бугаз" в Грибівці та складах ЦУМу на вулиці Аеропортівській, 10, в Одесі. Правоохоронці вручили персоналу рішення Шевченківського суду Києва про те, що все майно на період розслідування кримінального провадження про корупцію переходить до управління держави.

За даними видання, на думку слідства об'єкти, на яких проводяться слідчі дії, були отримані злочинним шляхом. Як стверджує ЗМІ, держава бере під свій контроль ще ряд будівель, що належать Климову.

На об'єктах Леоніда Клімова в Одесі та області працюють співробітники СБУ та АРМА.