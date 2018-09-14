Ляшко пригрозив "порвати ж**у" НАБУ (відео)

Ляшко вважає розслідування проти нього політично мотивованим.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко прокоментував повідомлення про розслідування щодо нього й пригрозив "порвати ж**у" тому, хто, за його словами, фальсифікує справу проти нього щодо незаконного збагачення.

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"У них немає жодних підстав, бо я намагаюся жити чесно. Але не виключаю, що таке може бути... Покажіть мені цього ідіота, який фальсифікує проти мене - я їхню ж**у порву на мальтійський хрест", - заявив головний "радикал" країни біля будівлі Солом'янського суду столиці.

Ляшко також вважає, що дії детективів НАБУ часто виходять за рамки закону і пристойної поведінки. Як приклад він навів повідомлення ЗМІ про затримання детектива НАБУ під час куріння марихуани.

11 вересня ЗМІ повідомили, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура готують подання до парламенту про зняття недоторканності з лідера Радикальної партії Олега Ляшка.