У Києві затримали детектива НАБУ під час куріння марихуани - ЗМІ (фото)

Крім факту вживання, представник НАБУ при собі зберігав ще 5 грамів марихуани.

Вночі у Києві затримали детектива НАБУ в момент куріння наркотичного засобу у своєму авто. Відбулося затримання в Печерському районі Києва. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на власне джерело. Затримати детектива НАБУ вдалося полку "Київ – 1". При ньому було посвідчення антикорупційного відомства. Крім факту вживання, представник НАБУ при собі зберігав ще 5 грамів марихуани. Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск раскурил сигарету з марихуаною в прямому ефірі.

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