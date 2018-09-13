У Києві затримали детектива НАБУ під час куріння марихуани - ЗМІ (фото)
15:08, 13 вересня 2018Інциденти
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Крім факту вживання, представник НАБУ при собі зберігав ще 5 грамів марихуани.
Затримати детектива НАБУ вдалося полку "Київ – 1" / "Інформатор"
Вночі у Києві затримали детектива НАБУ в момент куріння наркотичного засобу у своєму авто. Відбулося затримання в Печерському районі Києва.
Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на власне джерело.
"Інформатор"
Затримати детектива НАБУ вдалося полку "Київ – 1". При ньому було посвідчення антикорупційного відомства.
Крім факту вживання, представник НАБУ при собі зберігав ще 5 грамів марихуани.
"Інформатор"
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