Дипломати вимагають припинити арешти активістів в окупованому Криму

Як говориться у повідомленні, 8 вересня 2014 року окупаційні поліцейські органи Криму заарештували Єлизавету Богуцьку, сімферопольського дизайнера, про яку після окупації Криму дізналися десятки тисяч людей в Україні і за кордоном як про блогера і публіциста, автора гострих матеріалів, спрямованих проти анексії Криму і на захист прав мешканців Криму, незгодних з цим.

6 вересня окупанти провели обшук в будинку підприємця Мустафи Османова з села Міжводне Чорноморського району Криму, який став широко відомим в грудні минулого 2013 року, коли готував плов для учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві.

Читайте такожФСБ проводить масові обшуки в будинках кримських татар«Майдан закордонних справ» вважає, що акції щодо відомих людей далеко не випадкові. Вони мають демонстраційно-залякувальний характер відносно багатьох тисяч жителів Криму, які все більш сміливо висловлюють свою громадянську позицію в нелегких умовах окупації. Ці обшуки і арешти слід розглядати як початок великої спецоперації проти них.

9 травня 2014 року набув чинності закон закон РФ N 433-ФЗ, який передбачає позбавлення волі строком до 5 років за «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Ми прогнозували, що реальна практика «освоєння» структурами РФ окупованого Криму дає підстави говорити в зв’язку з цим про виникнення серйозних загроз для наших громадян у Криму.

У зв’язку з вищевикладеним, «Майдан закордонних справ»:

• закликає МЗС України негайно виступити з відповідним протестом на адресу МЗС РФ і зі зверненням на адресу міжнародних організацій;

• повторно закликає Верховну Раду та Уряд України ввести в практику регулярну підготовку офіційних доповідей про стан прав людини на окупованих територіях;

• наполягатиме на введенні персональних міжнародних санкцій щодо представників правоохоронних органів РФ, організаторів і виконавців репресій відносно громадян України, які проживають в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Довідка. Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".