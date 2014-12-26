Рада включила Савченко до складу делегації в ПАРЄ

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо звільнення Надії Савченко.

Відповідне рішення депутати прийняли у четвер, 25 грудня, 321 голосом, пише Українська правда. Читайте такожПід Генпрокуратурою в центрі Москви розгорнули банер "Савченко - заручниця кремлівської хунти" (фото, відео) Також у тексті постанови міститься пункт щодо включення Савченко до складу постійної делегації України в ПАРЄ. Звернення містить прізвища інших полонених українців, що перебувають у російських в’язницях.

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