Рада включила Савченко до складу делегації в ПАРЄ

01:53, 26 грудня 2014
Політика
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Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо звільнення Надії Савченко.

REUTERS

Відповідне рішення депутати прийняли у четвер, 25 грудня, 321 голосом, пише Українська правда.

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Також у тексті постанови міститься пункт щодо включення Савченко до складу постійної делегації України в ПАРЄ.

Звернення містить прізвища інших полонених українців, що перебувають у російських в’язницях.

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