Рада включила Савченко до складу делегації в ПАРЄ
01:53, 26 грудня 2014Політика
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Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо звільнення Надії Савченко.
REUTERS
Відповідне рішення депутати прийняли у четвер, 25 грудня, 321 голосом, пише Українська правда.
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Також у тексті постанови міститься пункт щодо включення Савченко до складу постійної делегації України в ПАРЄ.
Звернення містить прізвища інших полонених українців, що перебувають у російських в’язницях.
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