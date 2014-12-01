Між ватажками "ДНР" та "казаками" виник черговий конфлікт через небажання йти на передову

В районі Авдіївки і Опитного українська артилерія завдала ряд превентивних ударів по кордонам зосередження російсько-терористичних військ, які готувалися до атаки.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Під удари потрапили терористичні групи "ДНР" і тільки що прибулі в якості «поповнення» підрозділи російських військовослужбовців. Трупи і поранених були евакуйовані противником в центр Донецька через Куйбишевський район міста", - йдеться в повідомленні.

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Тимчук зазначив, що в Донецьк прибуло близько 60 російських «казаків» з півдня Луганської області. «Козаки» заявили, що готові брати участь в «підтриманні порядку» в місті, проте відмовляються йти «на передову». У зв'язку з цим виник конфлікт між «казаками» та керівництвом «ДНР».

Прибула в район Горлівки кілька днів тому тактична група російсько-терористичних військ вступила у вогневий контакт з українськими військами в районі Вуглегірська. Після того, як супротивником було відкрито мінометний вогонь, артилерія українських військ завдала удару. Тактична група противника припинила обстріл і відійшла углиб своїх позицій.