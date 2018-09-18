Рада збільшила кількість членів ЦВК до 17 осіб

Ряд фракцій наполягали на тому, що закон ухвалюється з порушенням Регламенту і буде підстава для його скасування Конституційним судом.

Верховна Рада України ухвалила закон про збільшення кількості членів Центральної виборчої комісії з 15 до 17 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, закон «Про внесення зміни до статті 6 закону України «Про Центральну виборчу комісію» (реєстраційний номер 9090), який голосувався одразу в першому читанні та в цілому, підтримали 236 народних депутатів. Зокрема, 116 народних депутатів із фракції «Блок Петра Порошенка», 64 — із фракції «Народний фронт», 16 — із фракції Радикальної партії, 13 — група «Воля народу» та 16 — група «Відродження». Не голосували в повному складі фракції: ВО «Батьківщина», «Самопоміч» та «Опозиційний блок».

Голова ВР Андрій Парубій, який є автором законопроекту, наголосив, що український парламент «не може допустити, щоб вибори президента України та парламенту відбулися зі складом ЦВК, який був обраний в часи Януковича».

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Народний депутат України від фракції ВО «Батьківщина» Альона Шкрум заявила, що цей закон ухвалюється із порушенням регламенту ВР, оскільки має бути термін для внесення альтернативних законопроектів. Такої ж думки і позафракційний народний депутат Віктор Чумак. За його словами, закон, прийнятий в нелегітимний спосіб, може бути оскаржений в Конституційному суді України, і тоді результати президентських і парламентських виборів можуть бути поставлені під сумнів.

Водночас голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що ухвалення цього закону - це вихід із ситуації, це можливість «переграти президента» і не допустити проведення виборів зі старим складом Центрвиборчкому, оскільки такі вибори можуть ставитися під сумнів через нелегітимність ЦВК.