У Раді уточнили, скільки тепер членів необхідно для кворуму у ЦВК

Кворум на засіданнях ЦВК після збільшення кількості членів комісії має становити 11 осіб.

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Олександр Черненко стверджує, що після збільшення кількості членів Центральної виборчої комісії з 15 до 17 кворум має становити 11 осіб.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“В законі сказано: кворум — не менше двох третин голосів. Елементарний математичний розрахунок показує, що дві третини від 17 — це, якщо у абсолютних числах, - 11,33. Оскільки не може бути 33 сотих члена комісії, то елементарне заокруглення показує, що це 11 членів ЦВК”, - пояснив Черненко.

Він нагадав, що нині до складу ЦВК входять 15 осіб і кворум становить 10 осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада ухвалила внесений вчора закон про збільшення кількості членів Центральної виборчої комісії з 15 до 17 осіб. Закон голосувався одразу в першому читанні та в цілому.

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Депутати заявляли, що закон ухвалюється із порушенням Регламенту ВР, оскільки має бути термін для внесення альтернативних законопроектів, а тому може бути оскаржений в Конституційному суді, і тоді результати президентських і парламентських виборів можуть бути поставлені під сумнів.

Координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська назвала “дещо некоректним” збільшення кількості членів ЦВК до 17 осіб, оскільки через таку кількість членів Центрвиборчкому виникає питання щодо визначення кворуму на засіданнях комісії.