ЄСПЛ зобов'язав владу України утриматися від доступу до даних з телефону журналістки Седлецької (документ)

Заборона на доступ до даних з телефону журналістки діє протягом місяця – до 18 жовтня.

Сьогодні, 18 вересня, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення застосувати «Правило 39» Регламенту суду – про невідкладні тимчасові забезпечувальні заходи щодо справи головного редактора програми «Схеми» Наталки Седлецької та вказав українському уряду України, що він має «забезпечити утримання органів влади від доступу до будь-яких даних, наведених в ухвалі слідчого судді Печерського суду від 27 серпня 2018 року».

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це йдеться в офіційному листі з ЄСПЛ.

Так, згідно з інформацією, заборона на доступ до даних з телефону журналістки діє протягом місяця – до 18 жовтня 2018 року. Цей час дається захисту Наталки Седлецької для підготовки та направлення повної скарги до ЄСПЛ, яку суд розглядатиме «в пріоритетному порядку».

«18 вересня 2018 року суд в інтересах сторін та інтересах належного провадження у справі ухвалив рішення вказати уряду України відповідно до статті 39 Регламенту на те, що він повинен забезпечити, щоб органи державної влади утрималися від доступу до будь-якої інформації, що стосується заявника, зазначеної в рішенні Печерського районного суду міста Києва від 27 серпня 2018», – йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня стало відомо, що Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі доступ до СМС- та ММС-повідомлень, вхідних\вихідних з'єднань і геолокації мобільного телефона головного редактора програми розслідувань "Схеми" (проект Радіо Свобода) Седлецької за період з 19 липня 2016 року по 16 листопада 2017 року. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про можливе розголошення державної таємниці - даних досудового слідства директором НАБУ Артемом Ситником.

У грудні 2017 року Седлецьку викликали на багатогодинний допит до Генпрокуратури у справі стосовно керівника НАБУ. На допиті вона послалася на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, згідно з якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.

5 вересня 2018 року журналістка видання «Новое время» Христина Бердинських у Facebook також повідомила, що суд надав ГПУ дозвіл перевірити дані з її телефону за 1,5 роки. За її словами, рішення суду щодо зняття інформації з її телефону аналогічне тому, яке є стосовно Седлецької.

5 вересня народний депутат Олексій Рябчин заявив, що генпрокурор Юрій Луценко обмежив запит інформації від мобільного оператора стосовно Седлецької тільки геолокацією.