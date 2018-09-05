Суд дав дозвіл на доступ до інформації з телефону ще однієї журналістки

Журналістка зазначила, що рішення суду щодо інформації з її телефону - аналогічне тому, яке є щодо Седлецької.

Суд дав дозвіл на доступ до інформації з телефону журналістки видання «Новое время» Христини Бердинських.

Про це вона сама повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно дізналася, що на мене теж є ухвала суду, яка дозволяє ГПУ перевірити мій телефон за 1,5 року», - написала вона.

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Вона також зазначила, що рішення суду щодо інформації з її телефону - аналогічне тому, яке є щодо Седлецької.

Разом із тим, Бердинських нагадала, що правоохоронні органи так і не змогли з'ясувати джерела однієї з SMS із погрозами, які журналістка отримувала ще в 2016 році.

"У мене є всього 1 прохання до тих, хто буде вивчати мій телефон! Там є ця смс-ка 2016-го року, яку я не видаляю, дбайливо зберігаю і по якій 2 роки поліція не змогла нічого встановити. Хто її писав і хто замовив мене так жахливо потролити? Цю смс-ку перевіряли, перевіряли і нічого не вийшло. НІКОГО не допитали у цій справі, крім мене). Поліція потім ще й попросила, щоб я написала заяву з проханням закрити справу. Я відмовилася. Може у ГПУ вийде краще, ніж у поліції розібратися з моїми смс?", - додала журналістка.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня стало відомо, що Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України доступ до телефонних даних Седлецької за період з 19 липня 2016 року до 16 листопада 2017 року включно. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про ймовірне розголошення державної таємниці - даних досудового слідства - директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

Видання Радіо Свобода висловило обурення з приводу того, що ГПУ через суд отримала доступ до SMS, MMS, вхідних/вихідних з'єднань та геолокації телефону Седлецької. Transparency International Україна назвала рішення суду заангажованим і невмотивованим. У ГПУ заявили, що телефонні розмови Седлецької слухати не будуть.

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За словами Седлецької, 4 вересня Луценко запросив її на конфіденційну розмову через свого прес-секретаря Ларису Сарган. Натомість журналістка заявила про неможливість закритої зустрічі і запропонувала Луценко дати відкритий коментар у прямому ефірі Радіо Свобода. Сьогодні, 5 вересня, Седлецька написала у Facebook, що Луценко не захотів публічно відповідати на запитання стосовно доступу слідчих до її телефону.

Згодом він заявив, що рішення суду пов'язане з тим, що журналістка нібито відмовилася надавати слідству дані про час зустрічі з керівництвом Національного антикорупційного бюро України.

В Європейському Союзі заявили, що вважають рішення суду щодо отримання доступу до даних з мобільного телефону Наталії Седлецької таким, яке порушує основні свободи засобів масової інформації в Україні.

У грудні 2017 року Седлецьку викликали на кількагодинний допит до Генпрокуратури у справі проти керівника НАБУ. На допиті вона послалась на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, згідно із якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.